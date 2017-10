Début de semaine en légère progression

mardi, 10.10.2017

L’indice SMI a terminé sur un gain de 0,08% à 9259 points et le SPI en hausse de 0,12% à 10.571 points. LafargeHolcim, Temenos et Dufry et Logitech parmi les gagnants.

Le marché suisse des actions a fini sur une note très peu changée lundi. Le SMI a terminé sur un gain de 0,08% à 9259,34 points. Le SLI a gagné 0,10% à 1487,35 points et le SPI 0,12% à 10’571,48 points. Sur les trente valeurs vedettes, 19 ont progressé, huit ont reculé et trois ont fini...