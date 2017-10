Les droits des personnes LGBT

Travail. Pour la première fois dans le cadre académique en Suisse, l’Université de Genève (Unige), en partenariat avec la Fédération genevoise des associations LGBT, organise une formation continue consacrée au management de la diversité et aux droits des personnes LGBT dans le monde du travail, les 3 et 4 novembre. Intitulée «Développer un milieu de travail inclusif: management de la diversité et droits des LGBT», elle a pour objectif de comprendre la situation des personnes LGBT dans le monde professionnel, acquérir des outils pour favoriser l’éclosion d’un milieu de travail inclusif et respectueux du personnel LGBT et enfin, de partager les expériences et les bonnes pratiques ayant cours dans les différents milieux professionnels.

Sous la direction de la professeure Lorena Parini, de l’Institut des études genre de la Faculté des sciences de la société de l’Unige, le programme se déroulera en deux temps.

La première partie sera consacrée à l’acquisition d’outils théoriques et juridiques, donnée par des spécialistes.

La seconde partie s’attachera à une dimension plus pratique. – (Université de Genève)