Interdire les pesticides de synthèse

mardi, 10.10.2017

Initiative. L’initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse demande d’inscrire dans notre constitution une interdiction d’utilisation de pesticides de synthèse dans la production et la transformation agricole ainsi que pour l’entretien du territoire. L’importation à des fins commerciales de denrées alimentaires contenant des pesticides de synthèse est aussi prohibée.

Ce nouvel article de loi entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de son acceptation et oblige ainsi la Confédération à mettre en place des dispositions d’exécution nécessaire à son application.

L’urgence sanitaire et écologique sans précédent à laquelle nous faisons face nous impose la mise en place d’une réforme. Il était donc primordial de créer un mouvement citoyen, apolitique et indépendant de tout conflit d’intérêts économiques qui puisse porter un changement de paradigme agraire et écologique dans notre société.

Nous souhaitons que notre agriculture soit à l’avant-garde du respect du vivant et de la qualité helvétique pour qu’enfin l’Individu prévale sur les intérêts des multinationales. En effet, la biomasse disparaît à une vitesse fulgurante et la fertilité des sols arables s’amenuise d’année en année. – (Initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse)