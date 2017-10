«La Suisse est un marché stratégique très important pour Dell EMC»

mardi, 10.10.2017

Dell Technologies. A l’occasion du Strategic Day à New York, rencontre avec les deux country managers en Suisse.

Elsa Floret



Achim Freyer. La Suisse est en avance sur de nombreux marchés en matière de numérisation.

A l’occasion du Strategic Day organisé aujourd’hui par Dell Technologies à New York, axé sur leurs projets et leur vision en matière de l’Internet des objets (IoT), L’Agefi a interrogé les country managers de Dell Technologies en Suisse, Achim Freyer et Frank Thonus, respectivement, general...