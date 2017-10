ASPS : Sylveline Besson rejoint la direction

mardi, 10.10.2017

Afin de renforcer l’ensemble de la chaîne de valeur et en raison de l’augmentation du nombre de membres buy-side, l’ASPS a décidé de créer une nouvelle position destinée à représenter le buy-side au Comité, accroissant ainsi le nombre de membres du Comité à six. Sylveline Besson, Global Head of...