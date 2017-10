Reprise de Chevron en Afrique du Sud

lundi, 09.10.2017

Glencore. Le géant du négoce des matières premières basé à Zoug a signé un accord pour racheter auprès de la société Off the shelf investments fifty six (OTS) sa part de 75% dans la filiale sud-africaine de Chevron ainsi que l’intégralité de Chevron Botswana, a-t-il annoncé...