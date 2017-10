Leonteq recompose son équipe dirigeante pour un nouveau départ

Produits structurés. La seule société cotée sur SIX spécialisée dans ce domaine devrait bientôt ajouter des activités dans la gestion d’actifs.

Christian Affolter



Jan Schoch. Une figure emblématique pour Leonteq et les produits structurés en Suisse quitte l’opérationnel du groupe.

La personnalité la plus emblématique de Leonteq n’a depuis vendredi plus qu’une fonction de conseiller non exécutif. L’action n’a pas réagi par une baisse à la fin de l’ère Jan Schoch en tant que CEO du groupe. Jusqu’ici CFO, Marco Amato a été nommé par le Conseil d’administration pour assurer...