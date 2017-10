Les producteurs de lait défendent leur budget

lundi, 09.10.2017

Prix. Le comité central de la Fédération des producteurs suisses de lait constate que le budget de la Confédération prévoit de supprimer tous les fonds alloués au contrôle du lait. L’annonce d’une telle nouvelle à si court terme est inacceptable. Les coûts de plus de 3 millions tomberaient principalement à la charge des producteurs, soit environ 160 francs par producteur et par an. De concert avec l’Union suisse des paysans et les acteurs concernés, la Fédération se bat contre les coupes annoncées. Le budget prévoit aussi de réduire les contributions de transition. L’argument du renchérissement ne repose sur aucun fondement objectif.

La Fédération constate que la hausse du prix indicatif du lait au 1er octobre a été en grande partie appliquée avec transparence. Il demande qu’on exploite aussi le potentiel d’augmentation pour les prix du beurre. Il convient de relever que les stocks de beurre se montent pour le moment à 2000 tonnes, une quantité assez basse pour la saison. La décision d’adapter le prix indicatif prise par l’Interprofession du lait montre ses effets. Les grandes organisations l’ont déjà appliquée. La dernière ronde de négociations démontre une fois de plus l’importance de cet instrument. – (Fédération des producteurs suisses de lait)