Le coworking aussi pour les petites entités

lundi, 09.10.2017

Les grands groupes multiplient les annonces d’implantation dans les villes. Mais de nombreux particuliers existent, à l’instar de Simplon 8 à Martigny.

Maude Bonvin



A l’heure du travail nomade, les grands groupes ont flairé le bon filon. Ils sont de plus en plus nombreux à ouvrir des espaces de bureaux partagés en Suisse. Mais de plus petites structures concurrencent ces géants.

Sur sol helvétique, le leader du secteur est britannique. Il s’agit de...