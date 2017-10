Clôture Wall Street

lundi, 09.10.2017

L’emploi suspend les records

La Bourse de New York, après avoir battu des records tout au long de la semaine, a été affectée vendredi par un rapport négatif sur l’emploi et a clôturé en ordre dispersé: le Dow Jones a cédé 0,01% et le Nasdaq a pris 0,07%.

Selon des résultats définitifs à la clôture, l’indice vedette...