Clariant-Huntsman: White Tale en embuscade

lundi, 09.10.2017

Le fonds d’investissement américain est en passe de faire court-circuiter le projet de fusion.

La fusion prévue entre Clariant et l’américain Huntsman est mise en péril par l’actionnaire activiste White Tale. Ce dernier a continué d’accroître sa participation dans le chimiste suisse. «Nous disposons déjà de plus de 15% et nous n’avons pas fini», ont affirmé David Millstone et David...