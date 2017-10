Moins de productivité pour les entreprises

vendredi, 06.10.2017

Technologies. Impacts sur les employés: épuisement, déconcentration, usage excessif, dépression et burnout.

Le Congrès d’Addiction Suisse du 5 octobre a rencontré un vif succès: plus de 150 personnes issues des entreprises ont décortiqué avec 10 intervenants de qualité l’impact des TIC sur l’organisation du travail et sur la santé des employé-e-s.

Un constat est clair: les TIC (technologie de l’information et de la communication) bouleversent le monde du travail: surcharge informationnelle, augmentation de l’intensité et du rythme de travail, renforcement du contrôle (et de l’autocontrôle) de l’activité, affaiblissement des relations interpersonnelles et/ou des collectifs de travail, brouillage des frontières spatiales et temporelles entre travail et hors-travail.

Les impacts sur les employés sont de plusieurs ordres: épuisement (on est jamais à jour), déconcentration, usage excessif des TIC, dépression, burnout. Au final, une moindre productivité pour les entreprises.

Les garde-fous en entreprise

L’employeur a l’obligation légale de veiller à la santé au travail. Evaluer régulièrement l’usage fait des TIC dans l’organisation en mettant au coeur l’humain, en associant direction, RH et santé est un garde-fou utile. De même, avoir des règles pour l’utilisation des TICS (notamment la messagerie: horaires, type, etc.), privilégier les rencontres face à face peuvent aussi restreindre les impacts négatifs liés aux TIC.

Une question générationnelle? On parle souvent d’une jeunesse hyperconnectée à l’aise avec ce nouvel environnement. La jeune génération est confrontée à une précarisation du travail, et a des attentes en terme de carrière et de conciliation vie professionnelle et vie privée semblables aux générations précédentes. Dans un environnement plus instable, les jeunes sont plus mobiles d’un emploi à un autre. Les TIC obligent à repenser le management et l’orientent vers plus d’ouverture, jouant collectif en privilégiant l’intelligence émotionnelle.

Matériel à disposition

Des pistes inspirantes pour les 150 personnes présentes ce jour-là qui repartent outillés pour mieux gérer le TIC dans leur entreprise. Les présentations de la journée seront disponibles dès le 9 octobre sur www.addictionsuisse.ch/

Addiction Suisse est un centre de compétences national dans le domaine des addictions. Elle est active dans la recherche, conçoit des projets de prévention et s’engage pour une politique de santé. Le but est de prévenir ou d’atténuer les problèmes issus de la consommation d’alcool et d’autres substances psychoactives ou liés aux jeux de hasard et à l’usage de l’internet. Plus de 200 000 personnes soutiennent notre ONG. – (Addiction Suisse)