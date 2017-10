Mathilde Bouvel reçoit le prix Marie Heim-Vögtlin

vendredi, 06.10.2017

La mathématicienne et chercheuse française de l’Université de Zurich est la lauréate du prix Marie Heim-Vögtlin (25.000 francs). Depuis plus de dix ans, elle mène des recherches en combinatoire, une branche des mathématiques liée aux probabilités et aux statistiques. Elle s’est particulièrement...