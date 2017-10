L’indice SMI termine en léger recul

vendredi, 06.10.2017

Le SMI a fini en recul de 0,23% à 9262,66 points. Les poids lourds pharma Novartis (-0,6%) et Roche (-0,7%) ont nettement reculé. Nestlé a cédé 0,4%.

La Bourse suisse qui avait inscrit un nouveau plus haut de l’année au SMI mardi et terminé sur une note peu changée mercredi, s’est accordé une pause hier et a terminé légèrement dans le rouge.

Le SMI a fini en recul de 0,23% à 9262,66 points, avec un plus haut à 9277,82 et un plus...