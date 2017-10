La saga des records continue

jeudi, 05.10.2017

La Bourse de New York a clôturé à des niveaux records hier, les trois principaux indices enchaînant leur troisième séance d’affilée à des plus hauts: le Dow Jones a gagné 0,09%, le Nasdaq 0,04% et le S&P 500 0,12%.

L’indice vedette Dow Jones Industrial Average a progressé de 19,97...