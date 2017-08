BKW se développe en Suisse romande

lundi, 21.08.2017

Technologie du bâtiment. Le groupe veut étendre ses activités à partir de son centre qu’il a créé à Bulle.

Christian Affolter



La plupart de la production ainsi que la distribution d’électricité du groupe BKW ont des limites géographiques plutôt étroites. Mais du côté des prestations, il a bien l’intention de devenir le numéro cinq national, selon la CEO Suzanne Thoma. Ce qui inclut une expansion en Suisse romande. Il a fait le premier pas cette année, avec l’acquisition de Raboud Energie à Bulle. Le fondateur de cette entreprise Julien Raboud, un entrepreneur qui a aujourd’hui seulement 35 ans, est désormais responsable de ce développement de BKW en Suisse romande. Il affiche ainsi aussi sa détermination de participer pleinement au mouvement de consolidation qui a déjà lieu au sein des entreprises du secteur de la technologie du bâtiment. Les domaines électricité, eau/sanitaire et chauffage/climatisation sont toujours plus souvent abordés dans le cadre de systèmes complets. Cela permet de réaliser des gains d’efficacité énergétique tels que requis par exemple par la Stratégie énergétique 2050. Pour compléter leur offre, ajouter des compétences, même des entreprises qui ne doivent pas encore trouver une solution de succession doivent réfléchir aux possibilités de s’associer à des concurrents ou à des groupes plus importants. Ce qiu ne signifie pas forcément qu’ils doivent abandonner toute leur autonomie. Leur vision de développement, d’entrepreneur peut aussi être très précieuse au sein d’une entité plus importante. page 6

