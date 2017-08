Le SMI finit la semaine dans le rouge

lundi, 21.08.2017

Nestlé (-0,5%) a fait mieux que l’indice. Les plus gros perdants du jour sont Sika, Aryzta et Dufry, en recul respectivement de 2,3%, 2,2% et 1,9%.

La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Après avoir évolué latéralement dans le rouge un peu sous les 8900 points, le SMI a accentué ses pertes dans le sillage de l’ouverture de Wall Street pour regagner du terrain après la publication du moral des ménages américains en...