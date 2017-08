Gotham s’impose dans le coworking

lundi, 21.08.2017

Le plus grand espace de ce type ouvre en septembre à Lausanne. Un événement symptomatique de l’explosion de l’offre en Suisse romande.

Gotham ouvre ses portes. Le plus grand espace de coworking de Suisse sera inauguré le 28 septembre à Lausanne. Mais l’établissement est déjà en fonction. Une nouveauté dans le paysage entrepreneurial qui s’inscrit dans cette tendance aux espaces de travail, de plus en plus nombreux....