Le coworking s’impose comme modèle de travail

lundi, 21.08.2017

Bureaux partagés. Le plus grand espace de Suisse voit le jour à Lausanne. Il est significatif du boom de l’offre.

Matteo Ianni



Le marché des espaces de coworking est en ébullition en Suisse. Ils se multiplient dans les grandes villes, notamment à Genève et Lausanne. Devenus bien plus qu’une tendance, les espaces de coworking deviennent de plus en plus hybrides et rassemblent aussi bien start uppeurs, salariés de grand groupe ou indépendants. Cette évolution témoigne des nouvelles attentes très fortes en matière d’environnement de travail, avec plus de liberté et de souplesse. En somme, de nouveaux formats organisationnels du travail.

L’ouverture de Gotham est révélatrice de l’explosion de l’offre. Le plus grand espace de coworking de Suisse sera inauguré le 28 septembre à Lausanne, mais l’établissement est déjà fonctionnel. Une vingtaine d’entreprises, start-up et salariés y occupent déjà la moitié des 2300 m2 de l’espace. À la base de ce projet titanesque, quatre co-fondateurs, dont Andreas Schollin-Borg, déjà créateur du service de ménage à domicile Batmaid.

Acteurs prépondérants sur le marché, Impact Hub et Seedspace doivent faire face à cette nouvelle concurrence. Comment envisagent-t-elles d’innover? Face à la forte demande, les deux sociétés entendent ouvrir respectivement des centres à Bâle et Lausanne, et à Zurich et Lausanne. page 4

SUITE PAGE 04 (Abonnés)