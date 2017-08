L’alimentation se fait lentement absorber

lundi, 21.08.2017

A un mois de l’Investor Seminar du géant suisse Nestlé, les activistes renforcent leur emprise sur le secteur.

Levi-Sergio Mutemba



Le 26 septembre prochain, Nestlé tiendra son séminaire des investisseurs. Cet «Investor Seminar» est particulièrement suivi par les analystes et les investisseurs activistes, dès lors que la direction y émet des signaux plus ou moins concrets sur sa stratégie et l’état des lieux de ses opérations.

La journée devrait être d’autant plus suivie que le géant suisse de l’alimentation a été il y a deux mois la cible d’un investisseur activiste, Third Point, réputé pour sa capacité à altérer la façon dont une entreprise est gérée. Exigeant la mise en place d’un nouveau style de gestion, qui se traduirait par une cure d’amaigrissement du portefeuille quasi obèse et peu agile de Nestlé, celui-ci est jusqu’ici resté silencieux quant aux résultats jugés décevants du groupe veveysan au titre du premier semestre.

Le contexte est en outre délicat. Toute l’industrie fait l’objet d’un mouvement de consolidation. Unilever a failli être englouti dans le giron de Kraft Heinz. Depuis février, l’américain Mead Johnson est entre les mains du britannique Reckitt Benckiser. Et Danone, qui a repris l’américain WhiteWave en janvier dernier, en vue de susciter une «révolution de l’alimentation», fait lui-même l’objet de rumeurs de rachat. De fait, toute entreprise de l’alimentation enregistrant une lente croissance des marges est désormais considérée comme une cible potentielle. page 3

