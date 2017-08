Suisses de l’étranger : offensive face aux banques

vendredi, 18.08.2017

Gels d’avoirs, liquidation de comptes, suppression de cartes de crédit et refus de prestations: voilà bientôt 10 ans que les Suisses de l’étranger considèrent qu’ils sont traités comme des citoyens de «seconde classe» par les banques helvétiques. Après avoir tenté toutes les voies de discussion possibles, l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) passe à l’attaque, notamment sur le plan politique. Ni les demandes répétées aux départements fédéraux compétents, ni les contacts pris avec les banques suisses, l’Association suisse des banquiers ou l’ombudsman des banques n’ont permis de trouver de solution à l’amiable. La résolution du problème doit de fait passer par une modification législative. Le président de l’OSE, Remo Gysin, n’a pas mâché ses mots «un modèle d’affaires qui exclut les Suissesses et Suisses de l’étranger est discriminatoire, discrédite la place financière et nuit à la Suisse.» – (OSE)