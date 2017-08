«Les produits suisses ne sont pas plus chers»

vendredi, 18.08.2017

Sébastien Aeschbach. Le directeur de la marque genevoise de chaussures parle de distorsion de concurrence à l’achat avec les sites d’e-commerce étrangers, sur 25% de ses produits.

L’hypothèse, selon laquelle les prix pratiqués dans les magasins en Suisse seraient systématiquement supérieurs à ceux sur les plateformes étrangères en ligne, pour les mêmes produits, ne se vérifie plus pour de nombreuses marques. Les commerçants suisses ne peuvent plus se permettre d’être plus chers qu’à l’étranger. Dans le cas du réseau Aeschbach, une des solutions réside dans le fait qu’une grande partie de ses achats se fait à l’étranger, sans aucun intermédiaire (foires en Italie, France, Allemagne).

En réalité, plus de 75% de ses achats sont réalisés hors intermédiaire, hors filiale. Il n’y a donc aucune différence de prix à l’achat, pour ce large volume. Les 25% restant concernent les produits de marques internationales, comme Nike ou Adidas, qui possèdent des filiales en Suisse. Sur les 5 à 10 % restants (marques de sport principalement), Sébastien Aeschbach vend aux mêmes prix que les sites d’ecommerce étrangers, mais avec des marges très faibles. La maison Aeschbach, fondée en 1904, exploite aujourd’hui 15 points de vente physiques en Suisse romande, avec des ouvertures récentes à Lausanne et Crissier. Active en ligne depuis 2011, elle a acquis le site d’ecommerce spécialisé koala.ch en 2014. Elle emploie près de 200 collaborateurs en Suisse romande. page 8

SUITE PAGE 08 (Abonnés)