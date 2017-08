La BCV performe malgré le boulet des taux négatifs

vendredi, 18.08.2017

Matteo Ianni



La Banque cantonale vaudoise (BCV) a présenté au premier semestre 2017 de «très bons résultats » dans un contexte de taux d’intérêt toujours défavorable. Les revenus progressent légèrement de 1% à 497 millions de francs et le bénéfice net s’établit à 164 millions de francs, en hausse de 5%. Pour autant que la situation économique et l’évolution des marchés financiers ne se détériorent pas significativement, le groupe s’attend à des résultats annuels dans la continuité du premier semestre. Mais qu’en est-il de cette gestion des taux négatifs? Comment se portent les PME vaudoises et le tissu économique du canton? Entretien avec le le directeur général Pascal Kiener. page 5

