Kingfisher décrépit entre mai et juillet

vendredi, 18.08.2017

Bricolage. Le groupe britannique Kingfisher a annoncé hier un effritement de ses ventes à périmètre constant entre mai et juillet sur un an, à cause notamment d’une activité décevante en France où il possède Castorama et Brico Dépôt.

Entre le 1er mai et le 31 juillet, période qui...