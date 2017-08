Le groupe Straumann élargit son marché potentiel à l’orthodontie

vendredi, 18.08.2017

Implants dentaires. Par deux acquisitions ou participations. Croissance organique des ventes de 14% au premier semestre 2017.

Interview: Piotr Kaczor



Chef de file mondial des implants dentaires, l’équipementier bâlois de l’industrie chirurgico-dentaire a vu son bénéfice net progresser de 4,4% à 140,80 millions de francs au premier semestre 2017. A la faveur d’une croissance organique de plus de 14% et d’une marge opérationnelle de plus de...