Straumann élargit son marché potentiel

vendredi, 18.08.2017

Implants dentaires. Malgré l’impressionnant essor organique du groupe bâlois. Au 1er semestre 2017 aussi.

Piotr kaczor



Le groupe bâlois Straumann, chef de file mondial des implants dentaires, en particulier dans le segment premium, ne fait pas montre de faiblesse. Il a poursuivi une croissance organique de plus de 14% au premier semestre 2017, après un rythme de 13% en 2016. Sur un marché mondial dont la progression annuelle est estimée à 3-4%. Avec une marge opérationnelle EBIT hissée à plus de 25%, renouant ainsi avec les valeurs impressionnantes d’avant la crise financière qui avait marqué un coup d’arrêt à l’essor mondial du secteur. Un essor relancé avec le développement du segment des implants non-premium ou à moindre prix. Sur lequel Straumann avait hésité à se déployer, craignant un effet de cannibalisation. Un effet qu’il ne redoute quasiment plus aujourd’hui. Il entend même faire travailler ensemble les équipes focalisées sur chacun des deux segments, qui restent malgré tout distinctes. Mais le secret de la croissance rentable de ces dernière années tient surtout au fait que le marché potentiel du groupe a été étendu plus d’une fois. Y compris hier jeudi avec l’annonce de l’entrée sur le marché de la dentisterie de luxe en quelque sorte, ainsi que l’explique le CEO Marco Gadola dans une interview. Alors que le centre de production du groupe dans le vallon de Saint-Imier - en passe d’étendre ses capacités - a étoffé ses effectifs de près de 15% en 18 mois. page 6

