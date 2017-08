De bonnes nouvelles d’Italie stimulent Swisscom

vendredi, 18.08.2017

Fastweb décolle dans la téléphonie mobile et profite d’un apport exceptionnel de 100 millions. L’évolution semestrielle permet de relever l’objectif de rentabilité opérationnelle.

Le groupe Swisscom est parvenu à améliorer ses résultats au cours des six premiers mois de 2017, et ce malgré une légère érosion de son chiffre d’affaires. Les résultats ont été agrémentés par un gain exceptionnel de sa filiale italienne Fastweb. Malgré la vive concurrence sur les prix et le...