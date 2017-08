Kudelski investit dans son activité d’avenir

vendredi, 18.08.2017

Cybersécurité. Le potentiel futur de ce domaine a conduit le groupe à assumer un résultat négatif au premier semestre.

Christian Affolter



Le rapport sur les six premiers mois 2017 de Kudelski a fait apparaître plusieurs éléments témoignant de l’accélération du processus dans lequel s’est engagé le groupe basé à Cheseaux. La baisse des affaires dans le marché de la télévision digitale traditionnelle en fait partie. Les activités établies du groupe sont en train de se transformer. Les données jouent un rôle croissant même pour les systèmes d’accès. Le domaine de la cybersécurité a en revanche déjà contribué à la hausse à deux chiffres du volume d’affaires. Son potentiel est tel que le groupe y investit, notamment par le biais d’acquisitions aux Etats-Unis et le développement de nouvelles technologies dans le domaine des objets connectés (IoT), en assumant pleinement un résultat négatif au premier semestre de tout le groupe. Un engagement révélateur du niveau de conviction de Kudelski, en particulier grâce à la présence sur son marché principal, les Etats-Unis, concrétisée il y a un an par l’établissement d’un deuxième centre opérationnel à Phoenix. La part plus importante des solutions propriétaires, ainsi que de domaines d’activité plus rentables, devrait permettre par la suite d’augmenter les marges, avec une contribution positive à l’Ebitda d’ici 2020. page 3

