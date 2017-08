Chêne-Bougeries mieux classée que Genève

vendredi, 18.08.2017

Les grandes villes ratent le top 20 des communes les plus attractives, selon un classement de la Weltwoche. En Suisse romande, Genève n’arrive qu’à la 45e place et Lausanne à la 143e. Le canton de Genève fait cependant plutôt bonne figure avec Chêne-Bougeries au 9e rang et Cologny au 20e. Du...