Cham Paper : la restructuration porte ses fruits, le bénéfice semestriel double

vendredi, 18.08.2017

La holding Cham Paper Group a bouclé le semestre sur un bénéfice net de 7,1 millions de francs, contre 3,3 millions un an plus tôt, malgré un léger recul des ventes. Les deux divisions (Papier et Immobilier) reflètent une tendance «réjouissante», indique le groupe zougois. Les mesures...