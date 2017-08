BC Saint-Gall : prévisions dépassées

vendredi, 18.08.2017

La Banque cantonale de Saint-Gall (SGKB) a bouclé le premier semestre sur un bénéfice net de 80,5 millions de francs, en hausse de 8,9% sur un an et supérieur aux prévisions les plus optimistes. L’établissement explique cette performance par une poussée des recettes issues des activités de...