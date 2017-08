Alpine Select : renoue avec les chiffres noirs au 1er semestre 2017

vendredi, 18.08.2017

Cotée sur SIX, la société d’investissements Alpine Select a retrouvé les chiffres noirs au 1er semestre 2017. Le bénéfice a atteint près de 11 millions de francs, contre une perte de 7,7 millions de francs un an plus tôt à pareille époque. La société précise que Japan-Manager a contribué pour...