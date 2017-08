Taux de change EUR/CHF: sitôt gagné, sitôt perdu?

mercredi, 16.08.2017

Si la dépréciation se confirme, la BNS devrait dans un premier temps revenir prudemment sur ses intérêts négatifs.

Philippe G. Müller*



A partir de la dernière semaine de juillet, tout est allé très vite. Le taux de change EUR/CHF a grimpé en quelques jours, partant d’un peu plus de 1,10 pour se diriger vers 1,15, un seuil qu’il a même dépassé à la clôture le lendemain de la fête nationale suisse.

Peu auparavant, l’euro avait déjà entamé une forte remontée par rapport au dollar américain. Mais c’est surtout la hausse rapide de près de cinq centimes de l’EUR/ CHF qui a dû soulager la Banque nationale suisse (BNS). La nouvelle appréciation du franc ces derniers jours a cependant montré la fragilité de la situation monétaire face à la conjoncture géopolitique.

Hausse de l’euro anticipée

Il y a plusieurs raisons à l’appréciation de l’euro par rapport au dollar américain et au franc, que le Chief Investment Office (CIO) d’UBS a prévu depuis un certain temps déjà. Alors que les risques politiques ont nettement diminué en Europe après la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle française, ces risques ont augmenté aux Etats-Unis avec le nouvel échec de l’administration Trump pour la réforme de la santé et la valse des collaborateurs qui s’accélère à la Maison-Blanche. D’autre part, la Fed, l’institut d’émission américain, s’est montrée plutôt frileuse ces derniers temps en ce qui concerne son cycle de relèvement des taux d’intérêt.

Tous ces facteurs réunis ont eu pour effet une hausse continue de l’euro par rapport au dollar américain ces dernières semaines. Dans un contexte conjoncturel plus favorable, le franc suisse (comme le dollar américain) a perdu de plus en plus son rôle de valeur refuge.

Les investisseurs suisses engagés dans la zone euro

De plus, les investisseurs suisses (privés et institutionnels) ont semblé s’engager davantage sur les marchés des actions étrangers, et notamment européens. Avec le franchissement du seuil important de 1,12, le mouvement à la baisse du franc suisse s’est aussi accéléré fin juillet à cause de facteurs techniques.

Alors que l’EUR/CHF semblait se stabiliser à près de 1,15, la passe d’armes rhétorique entre les Etats-Unis et la Corée du Nord depuis le milieu de la semaine dernière a entraîné à nouveau une fuite vers les valeurs refuges et donc vers le franc. Dans un avenir proche, l’évolution de la situation dans la mer de Chine méridionale devrait influencer de manière déterminante la situation monétaire.

Si elle perdure, la dépréciation du franc devrait cependant apporter un coup de pouce bienvenu à l’industrie exportatrice suisse et au tourisme. Reste à savoir comment la BNS va réagir à cette nouvelle situation. Elle espère probablement que la dépréciation forte et rapide du franc se confirmera malgré la correction de ces derniers jours, et que l’EUR/CHF pourra s’établir à un niveau de 1,15, voire plus.

La BNS ne se précipitera pas

Le CIO d’UBS ne pense pas que la BNS envisage déjà de vendre des devises à partir de son bilan après cette soudaine dépréciation du franc. En effet, en agissant de manière précipitée, elle réduirait sans doute à néant toute perspective d’une nouvelle dépréciation du franc.

Si la dépréciation du franc se révèle durable, la BNS devrait plutôt, dans un premier temps, revenir prudemment sur ses intérêts négatifs qui génèrent de nombreux effets secondaires néfastes. Pour cela, il faut toutefois d’abord être sûr que la Banque centrale européenne s’attelle sérieusement à la réduction de son programme d’achat d’obligations. Pour ce qui est du retour à des taux directeurs positifs, il ne se passera sans doute pas grand-chose d’ici le milieu de l’année prochaine.

*Economiste responsable pour la Suisse romande, Chief Investment Office d’UBS