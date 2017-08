Qu’attend-on d’un conseiller fédéral?

Pierre-Gabriel Bieri*



élections. Les Chambres fédérales s’apprêtent à élire un nouveau conseiller fédéral, alors que déjà se profilent une ou plusieurs autres successions à l’horizon 2019. Ces perspectives de renouvellement donnent des ailes à de multiples ambitions. La première revendication est venue du du Tessin, qui, dix-huit ans après Flavio Cotti, serait heureux de voir à nouveau l’un des siens parmi les sept sages. La légitimité de cette demande a été largement saluée au nom de l’amitié confédérale et de l’indispensable équilibre de la Suisse... puis les réflexes politiques ont repris le dessus: nombreux sont ceux qui, dans d’autres cantons, se verraient bien profiter de l’occasion, les Tessinois n’ayant qu’à attendre le prochain tour. Les candidats déclarés ou potentiels courtisent la presse pour se présenter sous leur meilleur jour aux yeux des parlementaires. Ils exposent leurs visions, programmes et promesses. Que serait-ce si l’élection incombait au peuple!

Mais qu’attend-on au juste d’un bon conseiller fédéral? Celui-ci n’est pas élu pour représenter des intérêts particuliers – cantonaux, partisans, ou de genre - mais bien l’ensemble des Suisses – exercice périlleux si l’on songe à la diversité de la Confédération - tout en assumant d’abord et surtout la direction d’un département. C’est pour cela qu’on aime à répéter que les qualités personnelles doivent primer. Mais quelles qualités? Le caractère limité des compétences fédérales, exhaustivement citées par la Constitution, de même que la difficulté de mener des politiques qui conviennent à l’ensemble de la Suisse, sans oublier la nécessaire collégialité avec les autres membres du Conseil fédéral, tout cela ne plaide pas forcément pour des candidats trop exubérants ou adeptes de la politique spectacle.

L’importance de l’extérieur

Il faut rappeler que les tâches les plus légitimes et les plus utiles du pouvoir fédéral sont celles qui sont tournées vers l’extérieur: politique étrangère et politique de défense. Sur le plan intérieur, un bon conseiller fédéral doit renoncer à toute hyperactivité centralisatrice. Les dossiers actuels –transports, énergie, assurances sociales, etc. – sont déjà assez nombreux et délicats; il convient de les suivre avec un mélange d’abnégation et d’opiniâtreté. On aimerait encore souligner que l’exécutif n’est pas le «patron» du législatif et ne doit pas chercher à influencer ou diriger le parlement. Mais il incombe clairement au Conseil fédéral de contrôler l’administration – ce qui ne va pas toujours de soi.

Même si un conseiller fédéral n’est pas entièrement l’ambassadeur de son canton, il l’est tout de même souvent un peu. Il est regrettable qu’on ait supprimé la clause qui interdisait d’avoir plus d’un seul conseiller fédéral par canton, ce qui a aussitôt permis à deux Zurichois de siéger en même temps. Tout en recherchant la compétence, il convient de veiller à une participation équitable des diverses communautés qui composent la Suisse. – (Centre patronal)