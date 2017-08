Migrants: intégration professionnelle améliorée

La consultation du premier paquet de révision des dispositions d’exécution relatives à la loi fédérale sur les étrangers arrive à échéance demain. La suppression de la taxe spéciale sur le revenu et de l’obligation d’autorisation pour l’exercice d’une activité lucrative des personnes issues de l’asile va dans le bon sens. Travail.Suisse, l’organisation faîtière des travailleuses et travailleurs, salue ces mesures et encourage à promouvoir davantage la formation professionnelle, l’évaluation des compétences et des qualifications. Suite à l’adoption par le Parlement fin 2016 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI), des durcissements ont été prévus, mais la suppression de la taxe spéciale de 10% sur les revenus de l’activité lucrative et de l’obligation d’une autorisation de travail pour les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés a montré l’exemple d’une progression en matière d’intégration. «Les modifications de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (OA 2) et de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE) sont à saluer, mais doivent également permettre de garantir des conditions de travail et des salaires décents pour toutes les catégories de travailleurs et travailleuses» tient à souligner Hélène Agbémégnah, qui est responsable de la politique de migration. – (Travail.Suisse)