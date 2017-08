Les villes occidentales devront frapper au-dessus de leur poids

mercredi, 16.08.2017

Les centres urbains en Afrique et en Asie vont dépasser en taille ceux des économies matures dans la décennie à venir.

Marie Owens Thomsen*



Travailler dans la recherche est magnifique car chaque jour on apprend de nouvelles. Quand j’ai voulu savoir quelles étaient les villes où la population croît le plus rapidement, par exemple, j’ai découvert à mon grand étonnement (grâce à la publication des données du «Census Bureau» aux Etat-Unis, 2016), que parmi le top 15 il n’y avait que des noms plutôt obscurs. Avez-vous déjà entendu parler de Conroe City, au Texas? Ou de Bend, Oregon, ou encore de Buckeye, Arizona? En tout cas, Conroe a gagné 7,8% de population l’an dernier, onze fois la moyenne nationale. Cinq villes du top 15 se trouvent au Texas, deux en Floride, et les autres Etats représentés sont la Caroline du Sud, l’Oregon, l’Arizona, le Tennessee, l’Utah, l’Idaho et l’Iowa. Les Etats du Nord-Est et les Etats de grandes métropoles que je m’attendais à trouver sont donc totalement absents de ce palmarès. Depuis le recensement de 2010, les villes du Sud ont grandi de 9,4%, dépassant celles de l’Ouest qui ont vu leurs populations augmenter de 7,3%, ainsi que celles dans le Mid-West, en hausse de 3%, et aussi celles du nord-est qui n’ont gagné que 1,5%.

Pas de surprise en Suisse

Si l’évolution de la population suisse semble davantage conforme aux idées reçues, il est néanmoins surprenant que Zurich ne figure pas parmi les premiers cantons en termes de croissance de la population. Zoug, Vaud, et Genève sont les cantons qui ont une augmentation de la population supérieure à la moyenne nationale qui se situe à (seulement) 1,1%. Les cantons de Neuchâtel et des Grisons affichent les progressions les plus faibles, et Uri est le seul canton où la population diminue.

Bien sûr, une augmentation plus importante en pourcentage ne signifie pas nécessairement que l’évolution en absolue sera suffisamment importante pour transformer notre campagne en métropoles capables de rivaliser les grandes villes. Et si les quelques chiffres cités ci-dessus suggèrent que les populations dans les pays matures commencent à préférer habiter dans des villes plus petites, cela ne diminue pas pour autant le taux d’urbanisation qui est de 73% en Europe, 83% en Amérique latine, et 82% en Amérique du Nord – très en contraste avec l’Afrique à 40% et l’Asie à 48%. Dans ces deux derniers, c’est encore vers les grandes villes que les gens migrent en grand nombre.

Les grandes villes surperforment

La London School of Economics (LSE) estime que la population de Dehli augmente de 79 personnes par heure et celle de Shanghai de 53 personnes par heure, contre 9 à 10 personnes par heure pour celle de New York et de Londres. Analysant 700 villes dont la population dépasse 500.000 personnes, la LSE constate que 33% de la population mondiale habitent dans ces villes et souligne qu’elles «surperforment» sur le plan économique, contribuant à hauteur de 55% du PIB global (2012). McKinsey prévoit que les grandes villes vont représenter 86% du PIB mondial en 2030. D’ores et déjà quelques interrogations importantes se dégagent. Les grandes villes dans les pays matures ne vont probablement pas continuer à grandir aussi rapidement que par le passé.

Croissance en Asie et en Afrique

Par contre, les grandes villes d’Asie et d’Afrique vont dépasser en taille les grandes villes des économies matures. Les Nations Unies prévoient que parmi les dix premières villes en 2030, aucune ne sera située en Europe ou en Amérique du Nord. Tokyo, Delhi, et Shanghai seront probablement les numéros un, deux et trois respectivement. Le défi pour les villes à faible population et/ou à faible croissance de population sera de rester viables malgré ce handicap. Face à ces grandes tendances, les pays matures prennent des risques quand ils permettent aux services des petites villes et des campagnes de se raréfier. La fermeture des bureaux de banques, par exemple, constitue un frein sur l’activité entrepreneuriale qui entoure les villes concernées, selon plusieurs études publiées en Angleterre et aux Etats-Unis. Une étude de l’Université de Californie analyse que l’impact des fermetures des bureaux de banques fait diminuer de 13% les prêts aux petites et moyennes entreprise dans la ville – un chiffre qui augmente à près de 40% quand la fermeture touche des villes à faible PIB.

Fermeture des bureaux locaux

Les bureaux de banques, et/ou de poste d’ailleurs, ne vont probablement pas se réimplanter car non seulement des bureaux ferment, mais des banques disparaissent. Depuis la crise de 2008, 1708 banques ont fermé leurs portes (2016) aux Etats-Unis, et très peu de banques ont été créées, l’investissement dans le secteur ayant connu un recul sans précédent. Un facteur qui pèse sur la création des petites banques de communauté est la quantité de règlementation touchant aujourd’hui leur activité. Il faudrait trouver des solutions plus adaptées à la vie locale pour que le tissu économique local ne disparaisse pas. Le défi pour les villes de l’Occident sera d’arriver à frapper au-dessus de leur poids dans le futur. Les grandes villes en Suisse ont déjà l’habitude de faire cela. Il ne faudrait pas la perdre.

* Global Head of Investment Intelligence Indosuez Wealth Management