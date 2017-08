Andermatt pèse encore plus dans Orascom

mercredi, 16.08.2017

L’amélioration des affaires en Egypte ne s’est traduite qu’en partie dans les chiffres semestriels en raison de la baisse de la livre égyptienne.

Orascom Development Holding a diminué sa perte au premier semestre, enregistrant un résultat net négatif de 18,9 millions de francs, après -41,3 millions un an plus tôt, a annoncé le développeur et exploitant de résidences de vacances dans la nuit de lundi à mardi. La direction a évoqué...