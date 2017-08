Crans-Montana dope son offre hôtelière

mercredi, 16.08.2017

Immobilier. Avec 6 projets: Chetzeron; Bella Lui; Grand Hôtel Rhodania; Mérignou; Radovan Vitek; Six Senses.

Elsa floret



Crans-Montana, station-ville du Valais, se repositionne et dope son offre hôtelière. Six projets d’hôtels ont été approuvés entre 2014 et 2020.

«Crans-Montana n’est pas positionné à son véritable rang. D’où la future croissance des prix, qui témoigne du potentiel de la station ville auprès...

SUITE PAGE 04 (Abonnés)