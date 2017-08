Heidrick & Struggles : renforcement des effectifs

mercredi, 16.08.2017

Le spécialiste du recrutement Heidrick & Struggles renforce ses effectifs en Suisse. Christiane Bisanzio viendra renforcer les rangs de l’équipe en qualité de Principal et membre de l’unité Global Financial Services et Human Resources, alors que Christophe Touton officiera en tant que...