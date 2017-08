Phoenix Mecano accroît ses ventes

mercredi, 16.08.2017

Electronique. Le chiffre d’affaires brut de 322 millions d’euros, est en hausse de plus de 10% en comparaison annuelle.

Phoenix Mecano a généré sur les six premiers mois de l’année un chiffre d’affaires brut de 322 millions d’euros, en hausse de plus de 10% en comparaison annuelle. Les entrées de commandes du fabricant de boîtiers électroniques et composants mécaniques ont atteint 317,4...