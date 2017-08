Plombée par la Corée du Nord

vendredi, 11.08.2017

Wall Street a terminé hier en forte baisse, plombée par l’escalade verbale entre Donald Trump et la Corée du Nord: le Dow Jones a perdu 0,93% et le Nasdaq 2,13%. L’indice vedette Dow Jones Industrial Average a cédé 204,69 points à 21.844,01 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique,...