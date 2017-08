SIX Payment Services : reprise d’activités d’Aduno

vendredi, 11.08.2017

SIX Payment Services a annoncé hier l’acquisition des activités d’«acquiring» et liées aux terminaux d’Aduno. La filiale du groupe SIX indique confirmer ainsi son objectif de croissance et renforcer durablement sa positions de fournisseur leader du trafic de paiements par carte en Suisse et en...