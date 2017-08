Le vote de confiance pour le Bitcoin Core

vendredi, 11.08.2017

Mais nul ne peut affirmer que sa domination à long terme sur le marché de la crypto-monnaie va de soi.

Levi-sergio mutemba



La crypto-monnaie Bitcoin Cash a poursuivi sa chute, hier, abandonnant près de 5% à 292 dollars environ. Elle a été divisée par 2,5 fois depuis son pic de 727 dollars le 2 août. De son côté, la plateforme historique Bitcoin Core a pris plus de 25% au cours de la semaine écoulée pour atteindre un nouveau record de 3445 dollars, hier après avoir gagné près de 3%. D’une capitalisation boursière de 56 milliards de dollars, Bitcoin Core (BTC) peut savourer ce vote de confiance des investisseurs. Un débat intense entre développeurs et mineurs (en charge de la vérification, l’enregistrement et la sécurisation des transactions dans la blockchain) divise en effet la communauté crypto-monétaire. page 17

