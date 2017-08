Genève reste une destination de choix pour la clientèle du Moyen-Orient

vendredi, 11.08.2017

Fêtes de Genève. L’évènement touche à sa fin ce week-end. Il aura été symptomatique d’une présence toujours aussi forte de la clientèle du Golfe.

Interview: Matteo Ianni



Philippe Vignon, directeur de Genève Tourisme.

Les Fêtes de Genève se terminent ce weekend avec le traditionnel Grand Feu d’artifice samedi soir. Une édition 2017 qui a pour but d’effacer le fiasco de l’édition précédente et son « Geneva Lake Festival ». Véritable fête populaire et historique, l’évènement est toutefois menacé par une...