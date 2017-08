AC Immune souffre de revenus insuffisants

vendredi, 11.08.2017

Biopharmaceutique. Le laboratoire essuie une perte nette de 12,3 millions de francs au 2e trimestre.

Le laboratoire biopharmaceutique vaudois AC Immune a essuyé au 2e trimestre une perte nette de 12,3 millions de francs, contre un gain de 12,9 millions un an plus tôt. Les revenus, présentés dans le rapport d’activité publié mercredi comme dépendants de la conclusion de nouveaux partenariats et...