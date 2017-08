Worldline : l’objectif de cours est relevé de 26 euros à 33 euros.

mercredi, 09.08.2017

La banque Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 26 euros à 33 euros et confirmé son opinion neutre sur Worldline. Le bureau d’études a rehaussé ses estimations de bénéfice par action 2017 et 2018 de 2%. L’analyste juge que Worldline devrait plus participer à la consolidation du segment...