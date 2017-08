Les small caps cartonnent mais leur avenir est sérieusement menacé

mercredi, 09.08.2017

Gaël Faijean*



Les small et mid cap européennes sont pour les gérants actifs amoureux des entreprises un terrain d’exploration exceptionnel. Ces milliers d’aventures entrepreneuriales, de nouveaux marchés, produits et services sont à la fois les racines, le tronc et la sève de l’économie de notre continent:...