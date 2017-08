Oerlikon améliore sa performance

mercredi, 09.08.2017

Les entrées de commandes ont bondi de plus de 20% entre avril et juin et le chiffre d’affaires a fortement progressé à près de 700 millions.

Le groupe industriel Oerlikon a enregistré de solides résultats au deuxième trimestre, autant au niveau des recettes que de la rentabilité, et a dépassé les attentes du marché. La direction a confirmé hier ses principaux objectifs financiers pour 2017, décevant quelque peu les investisseurs qui...