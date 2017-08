Première compagnie low cost en Argentine

mercredi, 09.08.2017

Julian Cook. L’entrepreneur genevois, fondateur de Fly Baboo en 2003, lance la première compagnie aérienne low cost en Argentine.

Le fondateur de Fly Baboo, dont il a vendu ses parts en 2008, vient de lever 75 millions de dollars pour le lancement de Flybondi, compagnie aérienne low cost en Argentine. Il a réalisé cette levée de fonds, auprès de Cartesian Capital, fond de private equity de New York et investisseur principal; Yamasa, fond japonais et un mélange d’investisseurs privés argentins, européens et américains.

Flybondi est un projet low cost domestique et régional, qui va desservir 24 destinations. L’Argentine est un des rares pays au monde, sans compagnie low cost. Avec une population de 44 millions de personnes, il s’agit d’un marché sous-développé avec seulement 10 millions de passagers par année, chiffre qui pourrait doubler ou tripler dans les 5 à 10 ans, selon les estimations de Julian Cook, contacté par L’Agefi.

Après Fly Baboo, l’entrepreneur genevois a travaillé chez FLYA, start-up long courrier low cost, dont le projet n’a pas abouti, faute de levée de fonds. Il a également oeuvré comme membre du conseil d’administration d’Impact Finance Management, puis a été directeur en conseil stratégique auprès de compagnies aériennes, pour AviaSolutions/GE Capital Aviation Services. page 6

