Un nouvel acteur du négoce à Genève

mercredi, 09.08.2017

Fertafrica. La société spécialisée dans le commerce d’intrant vient d’installer son siège à la rue du Mont-Blanc.

Matteo Ianni



Fertafrica est une société commerciale privée spécialisée dans le commerce d’intrant agricole en Afrique de l’Ouest. L’entreprise vient d’installer son siège à Genève, dans l’élite mondiale du négoce. Elle a été fondée en janvier 2017 par des spécialistes du domaine et avec le soutien de Phosagro, un des plus grands producteurs d’engrais. Et elle est officiellement inscrite dans le registre du commerce depuis le 1erjuillet de cette année.

En proposant des engrais complexes à la demande, Fertafrica propose entre autre plus de vingt formules d’engrais. Le CEO est l’entrepreneur burkinabé Sogli Pangueba Mohamed qui détient le groupe énergétique Sopam. L’entreprise va fournir des engrais en temps réel au monde paysan africain en augmentant leurs rendements agricoles. Elle est articulée essentiellement en Afrique de l’Ouest, à savoir au Burkina Faso, Mali et Côte d’ Ivoire.

L’entreprise est actuellement en pleine livraison de la marchandise reçue par le géant navire Vitosha qui accosté au printemps aux larges du Port lagunaire d’Abidjan. Une marchandise de 10.000 tonnes qui devient le premier défi de cette nouvelle entité Quels sont ses objectifs? Pourquoi l’entreprise a-t-elle installé son siège à Genève? Que doit-on attendre ce nouvel acteur? Entretien exclusif pour L’Agefi du directeur général de Fertafrica Suisse, Kevin Hochstrasser. page 6

